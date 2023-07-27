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18:41, 27 июля 2023Мир

На складе боеприпасов страны НАТО произошли взрывы

ERT: в Греции на складе боеприпасов начался пожар со взрывами

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Греции на складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе начался пожар, очевидцы слышат взрывы. Об этом со ссылкой на греческое государственное телевидение ERT сообщает РИА Новости.

«Взрывы были слышны до Волоса», — сообщают очевидцы. По информации канала, на этом складе находятся боеприпасы для Военно-воздушных сил Греции. Он расположен в центральной части Греции.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее на Украине в Днепропетровской области после взрывов на фоне воздушной тревоги произошел пожар. Воздушную тревогу объявляли во всех областях страны, взрывы произошли в Хмельницкой области, а также в Киеве.

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    Александр Слабиев
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