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11:15, 27 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

Спикер ВСУ Игнат заявил, что военный аэродром в Хмельницкой области был под прицелом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что прошедшей ночью, как и накануне, был нанесен удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Его слова цитирует РИА Новости.

«Опять же не дает [силам РФ] спокойствия аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" проходят на территориях [неподконтрольных Киеву территориях]. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром», — сказал он.

По его словам, подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) тяжело работать. Игнат добавил, что под удар попадают прибрежная зона и инфраструктура, в позже власти заявляют о повреждениях в Одесской области.

Ранее в июле Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Это стало еще одним ответом РФ на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого, 18 и 19 июля, российские военные уже наносили удары по Одесской области.

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    Кристина Есикова
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