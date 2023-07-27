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15:35, 27 июля 2023Россия

В России указали на масштаб информационной войны в украинском конфликте

Депутат Новиков указал на масштабную информационную войну в украинском конфликте

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинский конфликт сопровождается масштабной информационной войной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат оценил информацию о начале ключевой фазы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Новиков отметил, что из-за информационной войны отличить обычное наступление ВСУ от контрнаступления уже не получится.

«У каждого участника информационной войны свои взгляды и виды на то, как ее нужно проводить. Поэтому тут может быть самая разная и самая путаная терминология. Тем более никто особо не пытается руководствоваться одними и теми же терминами», — сказал он.

Также парламентарий заявил, что Россия не может запретить давать те или иные оценки тем, кто информационно поддерживает ВСУ.

«Если они считают, что началось генеральное контрнаступление, и более того, если в этом окажется доля правды, значит, повторятся события последних недель, которые обеспечат лучшую готовность России к проведению своего собственного наступления. Поскольку результаты предыдущих этапов украинского контрнаступления и их потери хорошо известны», — заключил Новиков.

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Ранее американская газета The New York Times сообщила, что ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления. В материале издания говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее задействованы не были.

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