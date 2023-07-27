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09:30, 27 июля 2023Силовые структуры

Российского курьера задержали на почте с наркотиками в посылке

В Новосибирске на почте задержали 19-летнего курьера с наркотиками в посылке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В почтовом отделении Новосибирска полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который забрал посылку с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Экспертиза показала, что в отправлении из Ставропольского края было более 50 граммов сильнодействующих веществ. Также правоохранители установили, что задержанному предназначался тайник с 50 граммами кокаина. Их молодой человек должен был реализовать на территории города через закладки. Наркотик изъяли, его стоимость на черном рынке достигает полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Юноша заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве полиция задержала трех россиян с десятью килограммами наркотиков.

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    Илона Палей
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