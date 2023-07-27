В США разошлись во мнении относительно начала основной фазы контрнаступления ВСУ

В США разошлись во мнении, началась ли основная фаза контрнаступления ВСУ или нет

Американские издания разошлись во мнении относительно начала основной фазы украинского контрнаступления.

Издание New York Times со ссылкой на представителей Пентагона отмечает, что Киев начал основную фазу своего наступления, отправив в бой тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие источники газеты подчеркнули, что в случае успеха новая операция будет длиться от одной до трех недель.

Однако Washington Post сообщает, что пока «неясна цель таких шагов» Украины: «Нет большой уверенности в том, что это (нынешние действия Украины) важный шаг».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на ореховском направлении Запорожской области. Рогов добавил, что ВСУ нанесли «основной удар» северо-восточнее Работино.