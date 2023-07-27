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06:02, 27 июля 2023Интернет и СМИ

В США разошлись во мнении относительно начала основной фазы контрнаступления ВСУ

В США разошлись во мнении, началась ли основная фаза контрнаступления ВСУ или нет

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Американские издания разошлись во мнении относительно начала основной фазы украинского контрнаступления.

Издание New York Times со ссылкой на представителей Пентагона отмечает, что Киев начал основную фазу своего наступления, отправив в бой тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие источники газеты подчеркнули, что в случае успеха новая операция будет длиться от одной до трех недель.

Однако Washington Post сообщает, что пока «неясна цель таких шагов» Украины: «Нет большой уверенности в том, что это (нынешние действия Украины) важный шаг».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на ореховском направлении Запорожской области. Рогов добавил, что ВСУ нанесли «основной удар» северо-восточнее Работино.

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    Юлия Мискевич
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