Российский стилист раскритиковал внешний вид Собчак

Российский стилист Артем Терентьев раскритиковал пляжный стиль телеведущей Ксении Собчак

Российский стилист Артем Терентьев раскритиковал внешний вид телеведущей Ксении Собчак. Соответствующий комментарий появился на сайте издания PopCornNews.

Так, эксперт проанализировал пляжный стиль журналистки, в котором она сочетала белую майку с голубой рубашкой. «Ксения прекрасно выглядит. Шляпа-панама — это сейчас очень модно, бусинки актуальны, все в тренде. Голубая рубашка подчеркивается голубыми бусами, все лаконично», — объяснил он.

В то же время Терентьев заявил, что майку необходимо было выбрать другую, поскольку она удешевляет образ. «Топ или майка, не видно полностью, сюда совсем не подходит», — заключил собеседник издания.

В июне Собчак примерила наряд с необычным дизайном для нового выпуска «Осторожно, новости» и подверглась критике в сети. Знаменитость предстала перед камерой в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень. Подписчики не оценили внешний вид журналистки и подняли ее на смех.