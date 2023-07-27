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13:37, 27 июля 2023Ценности

Российский стилист раскритиковал внешний вид Собчак

Российский стилист Артем Терентьев раскритиковал пляжный стиль телеведущей Ксении Собчак

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский стилист Артем Терентьев раскритиковал внешний вид телеведущей Ксении Собчак. Соответствующий комментарий появился на сайте издания PopCornNews.

Так, эксперт проанализировал пляжный стиль журналистки, в котором она сочетала белую майку с голубой рубашкой. «Ксения прекрасно выглядит. Шляпа-панама — это сейчас очень модно, бусинки актуальны, все в тренде. Голубая рубашка подчеркивается голубыми бусами, все лаконично», — объяснил он.

В то же время Терентьев заявил, что майку необходимо было выбрать другую, поскольку она удешевляет образ. «Топ или майка, не видно полностью, сюда совсем не подходит», — заключил собеседник издания.

В июне Собчак примерила наряд с необычным дизайном для нового выпуска «Осторожно, новости» и подверглась критике в сети. Знаменитость предстала перед камерой в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень. Подписчики не оценили внешний вид журналистки и подняли ее на смех.

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    Карина Черных
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