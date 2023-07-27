Стилистка назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин купальники

Стилистка Бестави рассказала, что слитные купальники привлекают внимание мужчин

Имидж-стилистка Елена Бестави назвала россиянкам модели купальников, которые привлекают внимание мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь эксперт отметила монокини или трикини. «Эти фасоны позволяют оголить чуть больше, чем закрытые, слитные купальники. Но и не показывают его так откровенно, как, например, бикини. Получается легкая недосказанность, которая так привлекает мужские взгляды», — рассказала она.

Кроме того, Бестави посоветовала присмотреться к вариантам, которые скрывают недостатки фигуры, но при этом подчеркивают ее достоинства. Вдобавок специалистка рекомендовала сделать выбор в пользу моделей с леопардовым или цветочным принтом.

Ранее блогерша с никнеймом @gaiawomanofficia показала способ, с помощью которого можно увеличить грудь. Девушка предстала перед камерой в белой облегающей майке и джинсах. Сначала она взяла в руки бюстгальтер от купальника, оформленный квадратными чашками, и надела его, расположив нижнюю лямку на шее. После этого юзерша завязала нижние завязки у себя за спиной, а длинные — перекрестила спереди и соединила их друг с другом сзади.