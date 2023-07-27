Лукашенко заявил о превращении ООН в организацию «Чего изволите»

Лукашенко: ООН работает с точки зрения предпочтений крупных западных государств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ООН превращается в организацию, которая работает по принципу «Чего изволите». Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Они (секретариат ООН — прим. «Ленты.ру») начали работать с точки зрения предпочтений», — сказал он. Президент подчеркнул, что организация зависит от крупных государств, и это ненормально при том давлении, которое оказывают западные страны.

Лукашенко также заявил, что США и европейские страны оказывают давление на проведение саммита «Россия — Африка» и с этим, по словам президента, «нужно что-то делать».

Ранее белорусский лидер упрекал ООН в попытках затормозить развитие отдельных государств и регионов, а также в разворачивании ударных сил НАТО на границах со странами, которые с ними не согласны.