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04:00, 27 июля 2023Ценности

Известный магазин в Испании начнет брать деньги с туристов за селфи

Mirror: известный магазин в Барселоне начнет брать деньги с туристов за селфи без покупок

Фото: Albert Gea / Reuters

Популярный универсам в Барселоне повесил на витрине объявление, что начнет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход. Об этом пишет Mirror.

По информации издания, руководство лавки объяснило решение желанием справиться с с людьми, которые заходят сделать селфи и которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны.

Магазин Queviures Múrria открылся в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером: старинными часами, красивой мебелью из красного дерева. Большинство посетителей приходят туда не за покупками, а с намерением сделать фото.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше потребовала от магазинов, оборудованных кондиционерами, закрывать двери. Таким образом власти хотят сократить потребление электроэнергии, в противном случае владельцам грозит штраф.

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    Юлия Мискевич
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