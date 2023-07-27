Известный магазин в Испании начнет брать деньги с туристов за селфи

Mirror: известный магазин в Барселоне начнет брать деньги с туристов за селфи без покупок

Популярный универсам в Барселоне повесил на витрине объявление, что начнет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход. Об этом пишет Mirror.

По информации издания, руководство лавки объяснило решение желанием справиться с с людьми, которые заходят сделать селфи и которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны.

Магазин Queviures Múrria открылся в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером: старинными часами, красивой мебелью из красного дерева. Большинство посетителей приходят туда не за покупками, а с намерением сделать фото.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше потребовала от магазинов, оборудованных кондиционерами, закрывать двери. Таким образом власти хотят сократить потребление электроэнергии, в противном случае владельцам грозит штраф.