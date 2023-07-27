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15:43, 27 июля 2023Силовые структуры

Московских полицейских уличили в покровительстве нелегальным мигрантам

В Москве и области СКР провел обыски по делу о 100 тысячах нелегальных мигрантов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московские следователи совместно с оперативниками провели рейды в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного пребывания 100 тысяч мигрантов в столице и области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с 2018 по 2022 год фигуранты дела создали условия для пребывания иностранцев в стране. За этот период обвиняемые поставили на миграционный учет не менее 100 тысяч нелегалов и получили доход в 420 миллионов рублей. Они регистрировали иностранцев в хостелах Москвы и Химок, при этом большая их часть проживала в других местах.

Следователи также установили, что за денежное вознаграждение криминальному бизнесу покровительствовало руководство отдела по вопросам миграции отделения МВД России по району Западное Дегунино.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи провели более 100 обысков в рамках уголовного дела о незаконной миграции, по которому проходят 11 участников организованной преступной группы (ОПГ).

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    Варвара Митина
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