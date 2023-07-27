Футболистки сборной США установили рекорд женских и мужских чемпионатов мира

Футболистки из США установили рекорд женских и мужских ЧМ по числу матчей без поражений

Женская сборная США по футболу установила рекорд чемпионатов мира по количеству матчей подряд без поражений. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на четверг, 27 июля, американки сыграли вничью с Нидерландами (1:1) в матче второго тура группового этапа мундиаля, проходящего в Австралии. Эта встреча стала 19-й к ряду на ЧМ, в которой сборная США не проиграла.

Провести 19 матчей подряд без поражений никому не удавалось и на мужских чемпионатах мира по футболу. Женская сборная США является действующим обладателем титула.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборные России потеряли возможность бороться за попадание в финальную часть крупных турниров.