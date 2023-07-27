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10:46, 27 июля 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

Бастрыкин поручил возбудить дело против врача, пристававшего к девочкам на осмотре в ХМАО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача-офтальмолога частной клиники в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за приставания к двум подросткам во время осмотра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

О домогательствах со стороны медика на приеме рассказали две девочки 16 лет. По их словам, уроженец Таджикистана настойчиво предлагал им познакомиться поближе и провести время вместе, а также касался их интимными местами. При этом мужчина знал, что пациентки несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали судимого иностранца за изнасилование девятиклассницы в отеле.

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    Илона Палей
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