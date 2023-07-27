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13:22, 27 июля 2023Силовые структуры

Двое россиян повздорили из-за нежелания уступать дорогу и открыли стрельбу

В Петербурге двое водителей устроили стрельбу из-за конфликта на дороге

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое водителей устроили стрельбу из газового пистолета после того, как не смогли разъехаться во дворе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Конфликт произошел между 45-летним предпринимателем и 38-летним безработным. Мужчины устроили драку, во время которой безработный достал пистолет и выстрелил оппоненту в грудь. После этого бизнесмен выхватил оружие и выстрелил в ответ. На место прибыл наряд патрульных. Хозяина пистолета задержали, на него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

Ранее сообщалось, что на Амуре осудили на шесть лет мужчину, выстрелившего в давнего знакомого и его собаку.

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    Илона Палей
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