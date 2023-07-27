Россияне перечислили траты с первой в жизни зарплаты

«Известия»: 25% россиян потратили первую зарплату на одежду и развлечения

Большинство россиян (25 процентов) предпочли потратить первую зарплату на одежду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и HeadHunter.

Отдать родителям первые заработанные деньги решили 21 процент россиян, столько же предпочли отложить их на серьезную покупку. На развлечения зарплату потратили 20 процентов опрошенных, приобрели гаджеты 14 процентов, оплатили образование 10 процентов.

Чаще всего россияне начинали работать не по специальности. Так, 11 процентов устраивались рабочими на производстве, консультантами в магазине — 6 процентов, ассистентами — 5 процентов. В должности официантов и промоутеров оказывались по 5 процентов опрошенных. Работать сразу по профессии начинали 14 процентов респондентов.

Основным требованием к первой работе была хорошая зарплата (41 процент), возможность работать и учиться одновременно (41 процент), а также близость к дому (28 процентов) и возможность карьерного роста (22 процента).

Большинство россиян (81 процент) испытывали сложности при поиске первого места работы. Например, 24 процента опрошенных рассказали, что их не хотели принимать без опыта, 21 проценту предлагали низкую зарплату, 17 процентов не брали из-за возраста, а 13 процентов не устраивал график. Официально оформлены на первой работе при этом были 59 процентов опрошенных.

От одного до трех месяцев на первом месте работы находились треть россиян, 33 процента — больше года, 26 процентов — от года до полугода. Большинство (32 процента) опрошенных находили работу с помощью друзей, 23 процентам помогли родители, 15 процентов пользовались сайтами по поиску работы.

Ранее работодатели рассказали, каким образом пытаются удержать сотрудников, решивших покинуть компанию. Большинство предлагают им более комфортный график. Кроме того, руководители стараются поднять зарплату или оказать работникам моральную поддержку.