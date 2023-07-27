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12:11, 27 июля 2023Экономика

Крупнейший производитель пива уволит сотни рабочих из-за рекламы с трансгендером

Reuters: пивоваренный гигант AB InBev сократит 2 % персонала из-за падения продаж в США

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

Крупнейший в мире производитель пива AB InBev объявил о сокращении персонала. Компания уволит сотни корпоративных сотрудников в США, сообщает Reuters.

Как сообщили представители бренда, сокращения охватят около двух процентов от общего числа персонала. Они не затронут персонал пивоваренных заводов и складских работников, водителей и сотрудников отделов продаж на местах.

Продажи пива AB InBev резко упали после того, как производитель запустил рекламу с участием трансгендера Дилана Малвани. В результате, по данным Constellation Brands, напитки AB InBev потеряли статус самых популярных в стране. Два ведущих бренда компании Bud Light и Budweiser упали на 28 и 11,7 процента год к году, а их ближайший конкурент Modelo Especial увеличил продажи на 8,5 процента.

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Ранее стало известно, что Google лишил офисных сотрудников бесплатных манго, чипсов и конфет M&M’s. Американская корпорация для экономии средств также перестала оплачивать мобильные телефоны и будет реже выдавать ноутбуки. Кроме того, Google сократит расходы на оснащение сотрудников канцтоварами и урежет траты на занятия фитнесом. До этого материнская компания Google Alphabet сообщила о неудовлетворительных финансовых показателях.

Американская корпорация Microsoft также объявила о новом этапе увольнений в дополнение к объявленному в январе 2023-го сокращению персонала, которое затронуло более десяти тысяч сотрудников (около пяти процентов от числа всей рабочей силы). Сколько человек уволят на этот раз, в компании не уточнили. В начале недели ряд продавцов и представителей клиентской службы поддержки Microsoft сообщили в соцсетях, что уже потеряли работу. Решение и дальше сокращать персонал объяснили необходимостью «определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста».

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    Вячеслав Агапов
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