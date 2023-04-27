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18:11, 27 апреля 2023Экономика

Google лишил сотрудников бесплатных чипсов и конфет

Atlantic: Google лишил офисных сотрудников бесплатных манго, чипсов и конфет M&M’s

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американская корпорация Google сократила ассортимент бесплатной еды для офисного персонала. Сотрудники лишились сушеного манго, чипсов с луком и конфет M&M’s, сообщает The Atlantic со ссылкой на одного из менеджеров компании.

Урезание набора бесплатных угощений для сотрудников — не единственная мера, на которую пошел IT-гигант для экономии средств. Ранее компания уведомила персонал, что перестанет оплачивать мобильные телефоны и будет реже выдавать ноутбуки. Кроме того, Google сократит расходы на оснащение сотрудников канцтоварами и урежет траты на занятия фитнесом. Об этом в письме коллективу заявила финансовый директор Google и Alphabet Рут Порат, ее слова приводит CNBC.

В октябре 2022 года материнская компания Google Alphabet сообщила о неудовлетворительных финансовых показателях. Прибыль корпорации снизилась на 27 процентов, до 13,9 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим годом. Поэтому IT-гигант объявил о сокращении более шести процентов ее глобальной рабочей силы. В общей сложности Alphabet уволит порядка 12 тысяч человек.

Однако реализация плана по сокращению персонала затянулась. Из-за строгих мер по охране труда процесс увольнения в некоторых странах Евросоюза оказался практически невозможен без согласования с группами по защите интересов трудящихся. При этом компания попыталась мотивировать сотрудников уйти добровольно, предлагая щедрые выходные пособия, но это оказалось непросто.

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Вячеслав Агапов
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