Посольство России в США озвучило число погибших мирных жителей в ДНР и ЛНР

Посольство РФ: с февраля 2022 года в ДНР и ЛНР погибли более пяти тысяч мирных жителей

Посольство России в США в Telegram-канале озвучило число погибших мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с февраля 2022 года.

«Вызывает недоумение замалчивание преступлений вооруженных сил Украины. Погибли более пяти тысяч мирных жителей, включая почти 200 несовершеннолетних. Жестокость киевского режима запредельна», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что с февраля 2022 года территории ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ свыше 19 тысяч раз.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

