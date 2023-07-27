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03:18, 27 июля 2023Мир

Авторы африканского мирного плана обсудят его с Путиным

Президент Комор Ассумани: авторы африканского мирного плана обсудят его с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Авторы африканской мирной инициативы планируют обсудить ее с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, пишет РИА Новости.

По его словам, они рассчитывают на конкретные результаты по урегулированию конфликта на Украине. «У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему», — подчеркнул он.

17 июня президент России Владимир Путин провел встречу с представителями африканских стран, ранее выступивших с мирной инициативой по разрешению конфликта на Украине. В ходе встречи российский лидер поблагодарил партнеров за усилия по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

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    Марина Совина
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