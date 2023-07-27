Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:22, 27 июля 2023Экономика

Раскрыт средний размер пенсий в новых регионах России

Минтруд раскрыл средний размер пенсии в четырех новых регионах России

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Минтруд раскрыл средний размер пенсии в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Средний размер выплат пенсионерам четырех субъектов по состоянию составил 17,79 тысячи рублей. В ДНР величина пенсии составила 18,29 тысячи рублей, пенсионеры Запорожской области получают в среднем 17,92 тысячи рублей. В ЛНР пенсия составила 17,31 тысячи рублей, в Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.

В Минтруде рассказали, что 87,4 процента получателей пенсий в новых регионах получают выплаты в большем, нежели получали прежде, размере, и 12,6 процента получают пенсии с доплатой до прежнего размера.

Ранее стало известно, что опрошенные сервисом по поиску работы SuperJob россияне оценили средний размер достойной пенсии в 47 тысяч рублей в месяц. По данным на апрель 2023 года, реальная сумма средней пенсии по стране составляла 18 552 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ. Что известно о мятеже в африканской стране?

    Россияне стали продавать запасы валюты

    Раскрыт средний размер пенсий в новых регионах России

    Авторы африканского мирного плана обсудят его с Путиным

    Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

    В Греции потребовали наладить отношения с Россией и прекратить спонсировать Киев

    В России объявили в розыск выдавшую ордер на «арест» Путина судью МУС

    Россиянам перечислили плюсы секса для здоровья

    44-летний мужчина 11 лет снимал видео под юбками школьниц с помощью грузовика

    Искусственный интеллект обвинили в усугублении климатического кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости