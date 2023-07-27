Кремль раскрыл подробности речи Путина на саммите Россия — Африка

Песков заявил, что в своей речи Путин затронет тему взаимодействия России и Африки

Президент России Владимир Путин в речи на саммите Россия — Африка затронет тему взаимодействия со странами-партнерами. Такие подробности о заявлении главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в четверг, 27 июля.

«Выступление Владимира Владимировича будет буквально через полтора часа. Было бы странно мне сейчас его пересказывать. Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах», — сказал Песков.

Помимо 27 июля, глава государства выступит с заявлением для СМИ 28 июля — он подведет итог саммита, сообщил пресс-секретарь президента.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов. Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности, говорилось в приветственной телеграмме Путина к участникам саммита.