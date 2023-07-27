Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 27 июля 2023Россия

Кремль раскрыл подробности речи Путина на саммите Россия — Африка

Песков заявил, что в своей речи Путин затронет тему взаимодействия России и Африки

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в речи на саммите Россия — Африка затронет тему взаимодействия со странами-партнерами. Такие подробности о заявлении главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в четверг, 27 июля.

«Выступление Владимира Владимировича будет буквально через полтора часа. Было бы странно мне сейчас его пересказывать. Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах», — сказал Песков.

Помимо 27 июля, глава государства выступит с заявлением для СМИ 28 июля — он подведет итог саммита, сообщил пресс-секретарь президента.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов. Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности, говорилось в приветственной телеграмме Путина к участникам саммита.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    «Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

    Создатель «Глаза Бога» ответил на предложение заблокировать сервис

    В России предложили заблокировать популярный сервис

    Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

    Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

    Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

    Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

    Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

    Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости