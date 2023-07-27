Россиянам рассказали об ответственности за протечку крыши

Юрист Толмачев: аварийная служба не несет ответственности за протечку крыши

Аварийная служба не несет ответственности за ремонт после протечки крыши. Решить проблему можно во время капитального ремонта или заплатить за работы самостоятельно. Об этом в беседе с «Радио 1» россиянам рассказал председатель комитета Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Эксперт уточнил, что аварийная служба может только проверить коммуникации и отключить их в случае необходимости. Работами по восстановлению систем должны будут заниматься жильцы. Юрист рекомендовал собственникам собрать средства на ремонт. После этого можно будет решить вопрос о возмещении затрат.

«Если капремонт был проведен недавно — например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. Нормальные собственники в таких случаях заново собирают деньги на ремонт», — рассказал юрист.

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