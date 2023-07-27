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08:04, 27 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о ротации ВСУ на запорожском направлении

Рогов заявил, что ВСУ проводят ротацию для наступления на запорожском направлении

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после провала атаки на ореховском направлении проводят ротацию и передислокацию для наступления на запорожском направлении, сообщает РИА Новости.

«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию», — заявил он.

По его словам, российские солдаты атакуют украинских бойцов из артиллерии и минометов с целью не допустить их нового наступления. Рогов уточнил, что задачей ВСУ в настоящее время является захват села Работино, поскольку в дальнейшем это позволит им провести наступление на Токмак и предпринять попытку выйти к побережью Азовского моря.

Ранее американские издания разошлись во мнении относительно начала основной фазы украинского контрнаступления.

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    Марина Совина
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