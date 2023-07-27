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19:14, 27 июля 2023Ценности

Главу Зимбабве заметили на встрече с Путиным с необычным аксессуаром

Журналисты заметили главу Зимбабве Мнангагва на встрече с Путиным в шарфе

Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС / РИА Новости

Журналисты заметили главу Зимбабве Эммерсона Мнангагва на встрече с российским президентом Владимиром Путиным с необычным аксессуаром. Об этом сообщает Telegram-канал пула кремлевских корреспондентов.

Известно, что в четверг, 27 июля, проходит форум Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Для мероприятия государственный деятель решил надеть классический костюм темно-синего цвета.

При это Мнангагва дополнил свой образ длинным шарфом, который был оформлен зелеными, желтыми, белыми, красными и черными вставками.

Ранее сообщалось, что дипломат из Гвинеи Лама Жак Севоба появился на форуме в Санкт-Петербурге в футболке с изображением российского президента Владимира Путина. Сотрудник посольства объяснил, что поддерживает политику Путина. «Путин — это моя душа. Это человек, благодаря которому будет мир», — заявил он.

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    Карина Черных
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