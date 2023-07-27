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15:24, 27 июля 2023Ценности

Иностранный дипломат вышел в свет в футболке с Путиным и объяснил свое решение

Дипломат из Гвинеи в футболке с Путиным заявил, что поддерживает его политику

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дипломат из Гвинеи Лама Жак Севоба появился на форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге в футболке с изображением российского президента Владимира Путина. О том, почему он вышел в свет в таком образе, иностранец рассказал в комментарии ТАСС.

Сотрудник посольства объяснил, что поддерживает политику Путина.

«Путин — это моя душа. Это человек, благодаря которому будет мир. (...) Россия — великая страна сейчас, а будет еще более величественной. Французские и английские метрополии выкачивали у нас ресурсы, а Россия организовала настоящую работу», — заявил он.

В беседе с «Известиями» Севоба также признался, что данный предмет гардероба ему подарила дочь, поскольку он является настоящим поклонником российского лидера.

11 августа прошлого года сообщалось, что российский танцор балета украинского происхождения Сергей Полунин сделал третью татуировку с Путиным. Соответствующую фотографию он выложил в соцсетях.

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    Варвара Кошечкина
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