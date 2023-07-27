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22:07, 27 июля 2023Забота о себе

Врач предупредил о неприятных последствиях курения электронных сигарет

Стоматолог Беггс: из-за курения вейпов пропадает способность различать вкусы

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

При слишком частом курении электронных сигарет и вейпов пропадает способность различать вкусы. Об этом рассказал стоматолог Стюарт Беггс, пишет Daily Mail.

Беггс отметил, что потеря вкуса — не единственное неприятное последствие курения электронных сигарет. По его словам, люди, которые пристрастились к вейпам, также ощущают сухость во рту и обезвоживание. «Это действительно очень вредно для здоровья», — предупредил врач.

Беггс подчеркнул, что единственный способ вернуть ощущение вкуса — отказаться от электронных сигарет или хотя бы курить их реже. Кроме того, он посоветовал пить больше воды и тщательнее следить за гигиеной полости рта — в частности, пользоваться зубной нитью после еды и чистить язык.

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    Екатерина Улитина
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