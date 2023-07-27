Раскрыта оптимальная частота стирки постельного белья

Happy Beds: постельное белье необходимо стирать не реже одного раза в две недели

Генеральный директор магазина Happy Beds Рекс Исап раскрыл оптимальную частоту стирки постельного белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Пододеяльники, простыни, наволочки рекомендуется очищать от грязи не реже одного раза в две недели. В то же время эксперт предупредил, что тем, кто спит без одежды или не принимает душ перед сном, необходимо делать это чаще. «Вы должны стирать простыни в горячей воде. Чем выше температура, тем больше микробов исчезнет с вашего белья», — пояснил он.

Что касается подушек, то их стоит подвергать стирке не реже одного раза в три месяца. По словам специалиста, данные изделия являются благоприятной средой для размножения пылевых клещей. Кроме того, Исап привел исследование, которое проводилось его компанией. Результаты показали, что за четыре недели эксперимента на наволочке было обнаружено в 39 раз больше бактерий, чем в миске для домашних животных, а на простынях — в 5,4 раза, чем на подставке для зубных щеток.

Ранее журналистка Сара Демпси и блогерша Линси Кромби назвали действенный способ, которые помогает вернуть мягкость полотенцам. По словам экспертов, удалить остатки моющего средства с волокон ткани, из-за которого изделие затвердевает после стирки, помогает белый уксус. Кромби также отметила, что упомянутое средство может быть заменой кондиционеру для белья.