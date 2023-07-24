Назван действенный способ вернуть мягкость полотенцам

Журналистка Сара Демпси посоветовала стирать полотенца с белым уксусом для их мягкости

Журналистка Сара Демпси и блогерша Линси Кромби назвали действенный способ, которые помогает вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам экспертов, удалить остатки моющего средства в волокнах ткани, из-за которого изделие затвердевает после стирки, помогает белый уксус. Помимо этого, Кромби также отметила, что упомянутое средство может быть заменой кондиционеру для белья. «Добавьте 20 миллилитров белого уксуса прямо в барабан, а затем поместите полотенца», — посоветовала она.

Кроме того, как утверждают специалисты, уксус также позволяет предотвратить электризацию ткани.

Ранее в июле блогерша Линси Кромби из Великобритании назвала распространенную ошибку, которая портит одежду при стирке. По словам собеседницы издания, не нужно перегружать стиральную машину.