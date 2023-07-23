Названа портящая одежду ошибка при стирке

Блогерша Кромби: перегрузка стиральной машины портит одежду

Блогерша Линси Кромби из Великобритании назвала распространенную ошибку, которая портит одежду при стирке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам собеседницы издания, не нужно перегружать стиральную машину. «Как правило, люди помещают в машину слишком много одежды и не читают этикетки по уходу, что приводит к повреждению изделий», — пояснила она.

Помимо этого, женщина заявила, что зачастую для удаления загрязнений используют белый уксус и отбеливатель. Однако, как утверждает Кромби, это приводит к опасной химической реакции, в результате которой образуется опасный для здоровья токсичный газообразный хлор.

Ранее в июле Линси Кромби назвала предмет, который предотвращает окрашивание белья при стирке. Она рассказала, что существуют специальные тканевые салфетки, которые называют «ловушкой для цвета». Данное средство впитывает краску в стиральной машине, препятствует потускнению изделий и позволяет сохранить их первоначальный внешний вид.