В России предложили снизить максимальную ставку налога на имущество

В Торгово-промышленной палате предложили снизить максимальную ставку налога на имущество

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила снизить максимальную ставку налога на имущество с 2 до 0,3 процента. Об этом пишет «Известия».

По информации издания, льготу просят ввести для малых и средних предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы. Реализацию этих предложений попросили поручить Минфину, ФНС и Росреестру.

Отмечается, что сейчас ставки по регионам сильно отличаются. В частности, в Чукотском автономном округе МСП от этого сбора освобождены. В Пермском крае он составляет 1,8 процента, но в большинстве регионов — 2 процента, рассказал президент ТПП Сергей Катырин.

Специалист подчеркнул, что уменьшение ставки по имущественным платежам приведет к росту отчислений по налогу на прибыль за счет снижения издержек и активизации бизнеса.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко заявил, что вместо ряда льготных ипотечных программ нужно ввести единую льготную ипотеку. По его словам, льготная ипотека на новостройки перестала выполнять свою функцию и привела к росту цен на жилье.