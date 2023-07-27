Мишустин приехал в российский город и удивился

Премьер-министр Мишустин заявил, что его впечатлил Норильск

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Норильск и заявил, что его удивил этот город. О своих впечатлениях он рассказал на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым, его слова приводит ТАСС.

«Вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства, края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все — честно говоря, было очень симпатично», — признался Мишустин.

Он обратил внимание на городские здания и недавно построенный спортивный центр. Мишустин отметил, что счастливые лица родителей, дети которых там занимаются, невозможно «подкрутить» или «сделать».

Ранее сообщалось, что в Норильске открылась полевая летняя школа по изучению вечной мерзлоты. В ее рамках ученые и студенты изучат территории, где представлены типичные ландшафты мерзлотных условий.