Зеленский посетил Днепр

Президент Украины Зеленский провел выездную Ставку верховного главнокомандующего в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку верховного главнокомандующего в городе Днепр. Об этом он сообщил в своем Telgram-канале.

«Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск — прим. «Ленты.ру») "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий», — написал Зеленский.

По словам президента, он заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, а также командующих Александра Тарнавского и Александра Сырского. Разведданные предоставил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.