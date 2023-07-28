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19:42, 28 июля 2023Мир

В Африке заявили о готовности Путина вести диалог по Украине

В Африканском союзе заявили о готовности Путина вести диалог по Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин показал готовность к диалогу по Украине. Об этом заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани, его цитирует РИА Новости.

По словам Ассумани, он ценит инициативу российского президента в вопросе поставки зерна. Однако, по его мнению, на данный момент первостепенной целью является прекращение огня на Украине.

«Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится», — сказал Ассумани.

28 июля участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом объявил президент России Владимир Путин в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.

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