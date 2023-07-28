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17:42, 28 июля 2023Среда обитания

Названы регионы России с самыми дорогими домами в аренду

«Авито Недвижимость»: самые дорогие дома сдаются в аренду в Московской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В июле 2023 года среди регионов России дома в аренду на небольшой срок дороже всего обойдутся в Московской области. Об этом говорится в материале «Авито Недвижимости», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Подмосковье дом, коттедж или таунхаус с бассейном обойдется в 17 тысяч рублей в сутки. Регионом России с самыми дорогими домами в аренду также назвали Новосибирскую область, где ценник достиг 12 тысяч рублей в сутки. Ниже в списке расположились Ленинградская, Самарская, Омская, Воронежская и Тверская области, а также Красноярский и Пермский края — в указанных регионах сутки проживание в загородном доме стоят 10 тысяч рублей.

Наиболее бюджетные варианты нашли в Алтайском крае (три тысячи рублей в сутки) и Кировской области (пять тысяч рублей). При этом за год спрос на посуточную аренду подобных объектов вырос на 71 процент.

«Рост спроса на посуточную аренду загородных объектов с бассейнами можно объяснить развитием внутреннего туризма и увеличением количества доступных предложений», — заявил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин.

Ранее стало известно, что самые дорогие загородные дома в России продаются также в Московской области. По итогам второго квартала 2023 года средняя стоимость загородной недвижимости там составила 7,5 миллиона рублей.

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    Нина Ташевская
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