Врачи оценили эффективность популярного в интернете способа увеличения груди

Врач Лиза Юнг: нет доказательств пользы пчелиной пыльцы для роста груди

Врач-натуропат Лиза Юнг и семейный врач Сидн Форд оценили эффективность пчелиной пыльцы для увеличения груди и объяснили механизм действия пищевой добавки. Их мнение приводит HuffPost.

Идея о способности пчелиной пыльцы увеличивать размер груди появилась и стала популярной в интернете благодаря пользователям TikTok, которые заметили неожиданный эффект после употребления добавки. Лиза Юнг считает, что научных доказательств этим утверждениям нет, однако продукт, по ее мнению, действительно может приносить пользу организму. Она рассказала, что пчелиную пыльцу даже называют очередным суперпродуктом, который уменьшает воспаления и симптомы аллергии.

Поскольку пчелиная пыльца богата фитоэстрогеном, она может слабо влиять на рецепторы эстрогена и подавлять его выработку. Теоретически подавление эстрогена приводит к физическим изменениям в областях тела, где есть рецепторы эстрогена. Такими областями являются ткани молочной железы. Возможно, поэтому некоторые женщины замечают рост груди при употреблении пчелиной пыльцы Лиза Юнг врач-натуропат

Юнг предупредила, что активный рост груди из-за подобных воздействий на организм увеличивает риск появления рака и атипичных клеточных изменений. Кроме того, из-за этого могут возникнуть небольшие маточные выделения или кровотечения.

Сидн Форд тоже посчитала идею сомнительной. Она отметила, что размер женской груди зависит от генетики, гормонов и распределения жира. «Не существует гарантированных методов увеличения размера груди естественным путем. Однако физические упражнения и сбалансированная диета, богатая фитоэстрогенами, помогают поддерживать оптимальный уровень гормонов», — заключила Форд.

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