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23:46, 28 июля 2023Мир

У Байдена снова случились проблемы с памятью

Президент США Байден забыл подписать приказ, ради которого выступал в штате Мэн

Фото: JONATHAN ERNST / REUTERS

У президента США Джо Байдена снова случились проблемы с памятью — он забыл подписать документ, ради которого выступал в штате Мэн. Речь идет о приказе в поддержку американских производителей, трансляцию с мероприятия опубликовали на сайте C-Span.

После завершения речи, в которой он упомянул о достижениях администрации в экономике, американский лидер сошел с трибуны и начал пожимать руки присутствующим. Потом к нему подошел помощник и сказал шепотом несколько слов, и глава государства вернулся на трибуну к позабытому документу.

«Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», — сказал Джо Байден в микрофон.

Когда приказ был подписан, президент вернулся к личному общению с собравшимися.

Ранее на встрече с правительством США Байден забыл, что обещал поставить Киеву ЗРК Patriot. После долгой паузы, президент США вспомнил, какое именно оружие он обещал Владимиру Зеленскому и похвалил эффективность батареи в бою, хотя к тому времени ее еще не доставили на Украину.

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    Александра Синицына
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