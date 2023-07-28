Разгонный блок сбившей дрон над Москвой ракеты повис на бельевой веревке

Часть ракеты ЗРПК «Панцирь» повисла на веревке для белья в московской деревне

Часть ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» повисла на веревке для белья в московской деревне Марушкино, в садовом товариществе «Рассвет». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, разгонный блок ракеты оказался на веревке для белья после того, как система противовоздушной обороны сбила летевший на столицу дрон.

Жителей расположенных поблизости домов эвакуировали, чтобы саперы могли безопасно ликвидировать находку. Специалисты уже работают на месте обнаружения элементов ракеты ЗРПК.

Ранним утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что беспилотник попытался атаковать город. Он подчеркнул, что дрон был сбит силами Минобороны России. Столичный мэр заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Впоследствии в российском оборонном ведомстве подтвердили уничтожение украинского беспилотника.