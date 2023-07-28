Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 28 июля 2023Россия

Разгонный блок сбившей дрон над Москвой ракеты повис на бельевой веревке

Часть ракеты ЗРПК «Панцирь» повисла на веревке для белья в московской деревне

Кадр: Telegram-канал Mash

Часть ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» повисла на веревке для белья в московской деревне Марушкино, в садовом товариществе «Рассвет». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, разгонный блок ракеты оказался на веревке для белья после того, как система противовоздушной обороны сбила летевший на столицу дрон.

Жителей расположенных поблизости домов эвакуировали, чтобы саперы могли безопасно ликвидировать находку. Специалисты уже работают на месте обнаружения элементов ракеты ЗРПК.

Ранним утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что беспилотник попытался атаковать город. Он подчеркнул, что дрон был сбит силами Минобороны России. Столичный мэр заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Впоследствии в российском оборонном ведомстве подтвердили уничтожение украинского беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео с места поражения летевшего над Москвой беспилотника

    Собянин рассказал о главных выставочных проектах Москвы

    Буркина-Фасо допустила приглашение российских инструкторов в страну

    Сальма Хайек показала седые волосы и восхитила фанатов

    В Британии назвали Ка-52 серьезной угрозой для ВСУ

    Жильцам запретили менять УК чаще раза в год

    Разгонный блок сбившей дрон над Москвой ракеты повис на бельевой веревке

    В Африке призвали Россию и Украину дать шанс их мирной инициативе

    Российские военные захватили французский колесный танк

    Замглавы администрации Балашихи задержали за махинации с аварийным жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости