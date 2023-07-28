Мужчина 24 года боялся пищи красного цвета из-за несчастного случая

Daily Mail: британец 24 года боялся красной еды из-за несчастного случая

Проживающий в Британии писатель Фред Келли на протяжении 24 лет боялся есть пищу красного цвета из-за редкой фобии, которая развилась у него из-за несчастного случая в детстве. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний мужчина рассказал журналистам, что, несмотря на то, что его рацион разнообразен и сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, в нем нет никакой еды красного цвета. Практически всю жизнь он не притрагивался к арбузам, ягодам, помидорам, кетчупу, пицце на томатной базе или спагетти болоньезе.

Эта пищевая фобия развилась у британца в детстве. Ему было три года, когда в общественном парке он случайно ударился о пружинную лошадь-качалку. Удар был такой силы, что он лишился почти всех передних зубов. Хлынувшую у него изо рта кровь врачи отделения неотложной помощи смогли остановить только спустя два часа.

Повреждения челюсти были такие сильные, что стоматолог предупредил британца, что коренные зубы у него могут никогда не вырасти, а если и вырастут, могут быть гнилыми и черными. Прогнозы дантиста, к радости Келли, не оправдались, однако полученная психологическая травма привела к пищевой фобии.

Некоторые люди боятся высоты, другие — замкнутого пространства или пауков. А я — красной еды. Почти сразу после несчастного случая я перестал есть что-либо красное Фред Келли

Разобраться с этой проблемой и побороть свой страх мужчина смог только спустя 24 года. Для этого он обратился за помощью к психологу, специализирующемуся на пищевых фобиях.

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