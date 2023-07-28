Названы опасности криминальной версии ChatGPT

«Известия»: с помощью WormGPT возможно красть данные или создавать вредное ПО

Эксперты назвали опасности и угрозы, которые несет для пользователей криминальная версия чат-бота ChatGPT — WormGPT. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, по словам главы управления киберразведки компании Bi.Zone Олега Скулкина, WormGPT не имеет морально-этических ограничений. Поэтому с его помощью злоумышленники могут создавать вредоносное программное обеспечение или красть данные пользователей. Кроме того, подобные боты могут выдавать и другую информацию, способную навредить людям.

Как отмечает backend-разработчик и руководитель продукта факультета программирования университета «Синергия» Николай Щербатенко, речь может идти о целенаправленной работе по созданию криминального чат-бота. В этом могут быть заинтересованы различные криминальные элементы и представители теневого бизнеса.

Ранее Олег Скулкин рассказал, что WormGPT уже используется в России. В числе основных преимуществ WormGPT для даркнет-преступников специалист назвал сокращение расходов и упрощение решения рутинных задач.