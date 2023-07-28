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15:02, 28 июля 2023Путешествия

Россияне на борту круизного лайнера спели грузинской оппозиции «Катюшу»

Россияне на борту прибывшего в Батуми лайнера спели для грузинской оппозиции

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россияне на борту круизного лайнера Astoria Grande, прибывшего в Батуми, спели для протестующей грузинской оппозиции песню «Катюша». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из пассажиров судна.

По словам туриста, когда корабль уже отходил от берега, на демонстрацию вышли около пятидесяти человек, которые начали что-то скандировать.

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«Наши кричали им с палубы: "До новых встреч!", "Спасибо вам за все!", "Мы вас тоже любим!" Это все происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел "Катюшу"», — рассказал россиянин. Турист добавил, что демонстрация прошла мирно, на месте дежурила полиция.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал дикостью акцию протеста из-за прибытия из Сочи в Батуми круизного лайнера с россиянами на борту. «То, что мы видим сегодня, это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия», — прокомментировал он протест граждан страны.

27 июля из Сочи в порт Батуми прибыл круизный лайнер с россиянами. Этим возмутились грузинские оппозиционно настроенные граждане, которые считают, что судно может подпадать под международные санкции.

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    Марина Черняк
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