Власти Грузии назвали дикостью акцию протеста из-за круизного лайнера

Глава «Грузинской мечты» назвал дикостью акцию протеста из-за круизного лайнера

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал дикостью акцию протеста из-за прибытия из Сочи в Батуми круизного лайнера с россиянами на борту. Его слова передает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«То, что мы видим сегодня, это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия», — прокомментировал он протест граждан страны.

Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии не допустят подобного: государству не нужна дикая политика, она должна быть прагматичной, рациональной и правильной. По словам главы правящей партии, это единственный путь сохранения мира в стране и ее развития.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие российского лайнера провокацией Москвы. Она выразила гордость тем, что грузинский народ вышел на протест. 27 июля из Сочи в порт Батуми прибыл лайнер с россиянами. Этим возмутились грузинские оппозиционно настроенные граждане, которые считают, что лайнер может попадать под международные санкции.