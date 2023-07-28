Президент Грузии назвала прибытие российского лайнера в Батуми провокацией

Зурабишвили назвала прибытие российского лайнера в Батуми провокацией Москвы

Прибытие российского лайнера в порт Батуми было провокацией Москвы. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.

«Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации — захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми», — написала президент.

Она подчеркнула, что событие произошло после прекращения зерновой сделки, и назвала безопасность Черного моря жизненно важной для Украины, Грузии и Европейского союза.

27 июля из Сочи в порт Батуми прибыл лайнер с россиянами. Этим возмутились грузинские оппозиционно настроенные граждане, которые считают, что лайнер может подпадать под международные санкции.