В парках Казани пройдут пикники с мастер-классами, лекциями и викторинами

В казанских парках пройдут пикники от Академии молодежной дипломатии

В парках столицы Татарстана Казани пройдут пикники с мастер-классами, лекциями и викторинами от Академии молодежной дипломатии. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Первая встреча состоится у центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу в пятницу, 28 июля. Отмечается, что жители и гости Казани смогут пообщаться со специалистами из разных сфер о концепции устойчивого развития.

Более того, для всех участников тематического пикника организуют лекцию в формате открытого диалога и интеллектуальную викторину.

Ранее в июле стало известно, что в историческом парке «Россия — моя история» в Казани откроется выставка цифрового художника-сюрреалиста из Челябинска Эдуарда Фадюшина «Парадоксы форм».