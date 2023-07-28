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17:18, 28 июля 2023Моя страна

В парках Казани пройдут пикники с мастер-классами, лекциями и викторинами

В казанских парках пройдут пикники от Академии молодежной дипломатии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В парках столицы Татарстана Казани пройдут пикники с мастер-классами, лекциями и викторинами от Академии молодежной дипломатии. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Первая встреча состоится у центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу в пятницу, 28 июля. Отмечается, что жители и гости Казани смогут пообщаться со специалистами из разных сфер о концепции устойчивого развития.

Более того, для всех участников тематического пикника организуют лекцию в формате открытого диалога и интеллектуальную викторину.

Ранее в июле стало известно, что в историческом парке «Россия — моя история» в Казани откроется выставка цифрового художника-сюрреалиста из Челябинска Эдуарда Фадюшина «Парадоксы форм».

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    Фариза Бацазова
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