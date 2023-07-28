Во Владивостоке открылась выставка необычных картин из битумного лака

Во Владивостоке в галерее Арка открылась выставка «Битум. Опыт №1» художника-графика Андрея Тена. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Все работы выполнены из битумного лака, техника создания таких картин достаточно сложная — лак наносится на мелованную бумагу, и он высыхает, но если капнуть на него разбавителем, появляются разводы и изображение «оживает». Тен использует разные инструменты для воплощения своих идей.

«На этой выставке были использованы трафарет (шаблон) и техника граттаж (процарапывание). До этого мне нравилось соединять в работах эстамп (оттиск высокая печать с рельефной формы) с доработкой цветными карандашами, маркёрами, лессировку (тонирование области прозрачными красками). Еще раньше использовал технику на основе сопротивления материалов. Акварель и мыльная пенка дают иногда неожиданный эффект. Минимум средств — максимум выразительности, но важно при этом "не переборщить"», — рассказал художник.

Экспозиция будет работать до 12 августа.

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