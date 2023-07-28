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13:24, 28 июля 2023Интернет и СМИ

Сообщение о готовности «Ленинки» доносить на читателей не подтвердилось

Сообщение о намерении «Ленинки» доносить на пользователей WI-FI не подтвердилось

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В сети появилось сообщение о намерении Российской государственной библиотеки, также известной как «Ленинка», доносить на своих читателей, пользующихся WI-FI на ее территории. Однако эта информация не подтвердилась.

О том, что библиотека якобы предупреждает людей, пользующихся WI-FI на ее территории, о готовности писать на них доносы, 27 июля в Twitter и Telegram сообщило издание SOTA.

В публикации SOTA приведен скриншот уведомления для пользователя, подключившегося к сети WI-FI на территории библиотеки. «Все посещенные вами адреса записываются. Данный отчет предоставляется правоохранительным органам по требованию», — говорится в сообщении. В 2022 году пост о том, что «Ленинка» предупреждает пользователей о возможности передачи информации о посещенных сайтах правоохранительным органам по их запросу, также размещала блогерша Лиза Лазерсон.

Издание SOTA при этом заявило, что таким образом библиотека «предупреждает своих читателей о готовности писать на них доносы по итогам пользования WI-FI».

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Согласно статье 64 федерального закона «О связи», операторы связи обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке пользователями различного рода информации — голосовых, текстовых сообщений, изображений и так далее, а также сами текстовые сообщения, изображения и не только. В этой статье также прописано, что операторы связи обязаны предоставлять правоохранительным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России, информацию о пользователях услугами связи, об оказанных им услугах и другие данные.

Таким образом уведомление Российской государственной библиотеки основано на российском законодательстве. О том, что само учреждение намерено каким-либо образом сообщать правоохранительным органам о посещенных пользователями сайтах, как это утверждает SOTA, в уведомлении не говорится.

Кроме того, с правоохранительными органами сотрудничают соцсети и мессенджеры. Так, директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков ранее заверил россиян, что с органами власти так или иначе взаимодействуют все платформы. «Если вы не совершаете противоправные действия, то напрягаться вообще не стоит, как и не стоит делиться в мессенджерах и соцсетях какой-то сверхсекретной информацией, писать номера карточек, когда вас нет дома и так далее. Порядочным гражданам ничем это не грозит», — подчеркнул он.

Утверждения о том, что Российская государственная библиотека якобы намерена писать доносы на пользователей своего WI-FI, не получили широкого распространения в российских СМИ. Вместе с тем эту информацию опубликовало издание «Вот так» и Telegram-канал «Весьма». Кроме того, фейк разместили некоторые пользователи Twitter (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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