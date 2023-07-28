Небольшой подарок на день рождения принес имениннику 100 тысяч долларов

В США подаренный на праздник лотерейный билет принес мужчине 100 тысяч долларов

Житель американского города Гринвилл, штат Северная Каролина, сорвал куш в лотерею благодаря подаренному ему билету. Об этом сообщает North Carolina Education Lottery.

Омар Тахер получил билет в подарок на день рождения. Лотерейный билет стоимостью 30 долларов был куплен в магазине Joy Quick Mart.

Спустя некоторое время после праздника именинник проверил результаты розыгрыша и узнал, что стал победителем. Подаренный билет принес Тахеру 100 тысяч долларов. «Это было похоже на сон. Я никогда раньше ничего не выигрывал», — утверждает мужчина.

Победитель приехал в офис лотереи и после вычета налогов получил 71 тысячу долларов. «Я собираюсь уехать за границу по семейным обстоятельствам, так что этот выигрыш пришелся очень кстати», — отмечает Тахер. Мужчина добавил, что помимо расходов на дорогу и проживание в другой стране, он собирается потратить деньги на первоначальный взнос для покупки нового дома.

Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница США сорвала куш в лотерею три раза благодаря вещему сну. Женщина рассказала, что дважды увидела числа 7-11-33-35-39 во сне в 2008 году.