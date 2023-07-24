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12:52, 24 июля 2023Из жизни

Вещий сон принес женщине трехкратную победу в лотерею

UPI: в США использующая цифры из сна женщина выиграла в лотерею три раза

Фото: Unsplash

77-летняя жительница штата Мэриленд, США, сорвала куш в лотерею три раза благодаря вещему сну. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что дважды увидела числа 7-11-33-35-39 во сне в 2008 году. «В то время с деньгами было туго, поэтому я молилась о финансовом благополучии. А потом мне приснились эти числа», — вспоминает она. Женщина сразу использовала цифры для участия в лотерее. Числовая комбинация принесла ей трехкратную победу: она выиграла 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) в 2008, 2019 и 2023 годах.

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Женщина узнала о последней победе, позвонив в офис лотереи и услышав номера выигрышных билетов розыгрыша. «Ну, эти числа были мне знакомы. Но я не закричала! Я сохранила спокойствие», — отмечает она.

Победительница планирует потратить денежный приз на оплату стоматологических услуг и отпуск.

Ранее сообщалось, что жительница США сорвала джекпот в лотерею, купила дом и в тот же день лишилась большей части полученных денег из-за собственной ошибки. Дом стоил 400 тысяч долларов.

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    Алиса Удовик
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