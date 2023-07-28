Россиянин предстанет перед судом за надругательство над дочерями сожительницы

В Алтайском крае 35-летний россиянин надругался над дочерями сожительницы

В Алтайском крае 35-летний россиянин предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношение дочерей сожительницы. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый проживал в одном доме с женщиной и тремя ее детьми в одном из сел Родинского района. В декабре 2022 года, пользуясь отсутствием женщины дома, он путем угроз и рукоприкладства надругался на девочками 5 и 8 лет. Когда полицейские с профилактическим рейдом посетили семью, девочки не побоялись и рассказали о насилии со стороны отчима. Подозреваемый был задержан.

«Следователем были собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СКР.