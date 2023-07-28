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14:07, 28 июля 2023Россия

Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном из направлений

Минобороны: войска продолжили наступательные действия на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России продолжили наступление на купянском направлении и выполнили задачу дня, закрепившись на выгодных позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продвижение на указанном участке обеспечили штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск в зоне спецоперации, уточнил представитель военного ведомства. Войска заняли позиции западнее населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.

Помимо этого, за минувшие сутки на купянском направлении были поражены живая сила и военная техники Вооруженных сил Украины. При этом украинские войска потеряли до 30 человек, два автомобиля, гаубицу Д-30 и две американские станции контрбатарейной борьбы.

Также Минобороны отчиталось о продолжении наступления на краснолиманском направлении. За сутки продвижение вглубь украинской обороны составило до полутора километров, отметили в министерстве.

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    Алан Босиков
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