Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном из направлений

Минобороны: войска продолжили наступательные действия на купянском направлении

Вооруженные силы России продолжили наступление на купянском направлении и выполнили задачу дня, закрепившись на выгодных позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продвижение на указанном участке обеспечили штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск в зоне спецоперации, уточнил представитель военного ведомства. Войска заняли позиции западнее населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.

Помимо этого, за минувшие сутки на купянском направлении были поражены живая сила и военная техники Вооруженных сил Украины. При этом украинские войска потеряли до 30 человек, два автомобиля, гаубицу Д-30 и две американские станции контрбатарейной борьбы.

Также Минобороны отчиталось о продолжении наступления на краснолиманском направлении. За сутки продвижение вглубь украинской обороны составило до полутора километров, отметили в министерстве.