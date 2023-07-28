Российские войска продолжили успешное наступление на краснолиманском направлении

ВС РФ продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска продолжили успешное наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в районе населенного пункта Сергеевка в Луганской народной республике продвижение Вооруженных сил (ВС) России составило полтора километра.

Кроме того, Конашенков рассказал о продвижении на три километра близ населенного пункта Житловка в том же регионе.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих на этом участке боевых действий.

Днем ранее, 27 июля, ВС России продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении.