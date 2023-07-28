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14:09, 28 июля 2023Россия

Российские войска продолжили успешное наступление на краснолиманском направлении

ВС РФ продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска продолжили успешное наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в районе населенного пункта Сергеевка в Луганской народной республике продвижение Вооруженных сил (ВС) России составило полтора километра.

Кроме того, Конашенков рассказал о продвижении на три километра близ населенного пункта Житловка в том же регионе.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих на этом участке боевых действий.

Днем ранее, 27 июля, ВС России продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении.

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    Марк Леонов
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