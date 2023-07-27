ВС России продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении

МО РФ: ВС продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Одновременно с этим представитель МО отметил, что ВС России продвигались на этом направлении и вглубь.

«С 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника», — сообщил Конашенков.

Как сообщили в МО, на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 185 военнослужащих и несколько единиц военной техники.

Днем ранее ВС России также продвинулись на три километра на этом же направлении.