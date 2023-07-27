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14:02, 27 июля 2023Россия

ВС России продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении

МО РФ: ВС продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на 12 километров по фронту на краснолиманском направлении боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Одновременно с этим представитель МО отметил, что ВС России продвигались на этом направлении и вглубь.

«С 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника», — сообщил Конашенков.

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Как сообщили в МО, на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 185 военнослужащих и несколько единиц военной техники.

Днем ранее ВС России также продвинулись на три километра на этом же направлении.

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    Марк Леонов
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